Принят закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области» Общество

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области» принят в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 22 ноября.

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Полномочный представитель губернатора Пензенской области Наталья Канцерова подчеркнула, что разработанный проект закона отвечает реалиям современной геополитической ситуации.

Нормативный правовой акт представляет собой комплексный документ, которым вводятся, в частности, понятия «патриотическое воспитание», «традиционные российские духовно-нравственные ценности», «система патриотического воспитания».

В законе перечислены цели, задачи и принципы патриотического воспитания, а также полномочия органов власти.

На достижение обозначенных в законе целей, формирование мировоззрения подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма ориентированы ключевые направления деятельности в данной сфере — поддержка проектов патриотической направленности, создание условий для добровольческой и волонтерской работы, содействие организациям военно-спортивного, туристского, историко-краеведческого профиля, развитие кадетского образования, противодействие попыткам фальсификации истории.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Также новым законом признается утратившим силу закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области» от 30 апреля 2020 года.