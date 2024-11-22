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Принят закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области»

17:42 | 22.11.2024 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области» принят в ходе 23-й очередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 22 ноября.

Принят закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Полномочный представитель губернатора Пензенской области Наталья Канцерова подчеркнула, что разработанный проект закона отвечает реалиям современной геополитической ситуации.

Нормативный правовой акт представляет собой комплексный документ, которым вводятся, в частности, понятия «патриотическое воспитание», «традиционные российские духовно-нравственные ценности», «система патриотического воспитания».

В законе перечислены цели, задачи и принципы патриотического воспитания, а также полномочия органов власти.

На достижение обозначенных в законе целей, формирование мировоззрения подрастающего поколения в духе гражданственности и патриотизма ориентированы ключевые направления деятельности в данной сфере — поддержка проектов патриотической направленности, создание условий для добровольческой и волонтерской работы, содействие организациям военно-спортивного, туристского, историко-краеведческого профиля, развитие кадетского образования, противодействие попыткам фальсификации истории.

Закон вступит в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.

Также новым законом признается утратившим силу закон «О патриотическом воспитании в Пензенской области» от 30 апреля 2020 года.

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