В Пензенской области введен режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды Общество

Пенза, 23 ноября 2024. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ПТП РСЧС) из-за прогнозируемого ухудшения погоды. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в минувшую пятницу, 22 ноября.

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«Основанием введения режима повышенной готовности считать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений на территории Пензенской области», — сказано в документе.

В нем уточняется, что режим повышенной готовности введен на территории всего региона, он будет действовать до особого распоряжения.

Согласно информации, размещенной на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области, в субботу, 23 ноября, прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности, днем местами ожидается юго-восточный ветер с порывами до 25 м/с.