20:32:47 Понедельник, 25 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 34 нетрезвых водителя

12:55 | 25.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. 34 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 22 по 24 ноября. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 34 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции на территории Пензенской области провели целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. [...] Задержаны 34 нетрезвых водителя», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Читайте также
В Неверкинском районе мужчина угрожал пасынку убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» сбил подростка
В Пензе при пожаре в общежитии спасены 13 человек, 8 эвакуированы Жительница Заречного по совету незнакомки оформила кредиты и перевела на чужой счет более 1,8 млн. рублей
В Пензе пенсионерка госпитализирована после падения в троллейбусе Полиция разыскивает водителя, который сбил ребенка на улице Дружбы в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама