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В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Экран-2024»

15:44 | 25.11.2024 | Общество

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Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Межведомственные антитеррористические учения «Экран-2024» прошли под руководством оперативного штаба в Пензенской области на базе каменского технологического института.

В Пензенской области прошли антитеррористические учения «Экран-2024». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По легенде, условная группа террористов с целью дестабилизации обстановки в регионе совершила вооруженное нападение на учебное учреждение, захватила в «заложники» студентов и использовала самодельные взрывные устройства.

Для обезвреживания «террористов», освобождения условных заложников и минимизации последствий теракта сотрудниками правоохранительных органов был реализован комплекс антитеррористических мер.

В рамках учений оперативным штабом и подразделениями сил антитеррора были отработаны задачи по организации межведомственного взаимодействия, проведены мероприятия по оцеплению территории, блокированию «террористов» в здании и их нейтрализации, освобождению «заложников», а также ликвидации последствий применения взрывных устройств.

В итоге «заложники» были освобождены, условные террористы нейтрализованы.

Руководителем оперативного штаба в Пензенской области дана оценка действиям участников учений, отмечен полученный дополнительный опыт организации и проведения антитеррористических мероприятий, а также уровень слаженности и межведомственного взаимодействия, сообщает пресс-служба УФСБ России по Пензенской области.

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