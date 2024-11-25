Олег Мельниченко сообщил о выделении региону дополнительных средств на заключение социальных контрактов Общество

Пенза, 25 ноября 2024. PenzaNews. Около 31 млн. рублей дополнительно выделено Пензенской области на заключение социальных контрактов, общий объем финансирования в 2024 году составит порядка 590 млн. рублей. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«По решению председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина Пензенской области дополнительно выделены деньги из федерального бюджета на расходы по социальным контрактам. Нам направлено еще 30,8 млн. рублей, что позволит заключить дополнительные соглашения на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности. Таким образом, общий объем финансирования в 2024 году составит порядка 590 млн. рублей», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 25 ноября.

Он напомнил, что социальный контракт является мерой поддержки граждан, находящихся в сложном финансовом положении.

«В этом году в нашем регионе заключено порядка 2,6 тыс. соцконтрактов, из них более 1 тыс. — на организацию предпринимательской деятельности, 667 — на поиск работы, 544 — на развитие хозяйства. В результате материальное положение улучшили 7,5 тыс. жителей Пензенской области», — отметил губернатор.

По его словам, в 2025 году планируется заключить не менее 2,5 тыс. соглашений, средства предусмотрены в объеме свыше 600 млн. рублей.

«При этом оказание государственной помощи будет осуществляться в рамках нового нацпроекта «Семья». Поэтому приоритетное право имеют семьи с детьми, в первую очередь — многодетные», — подчеркнул Олег Мельниченко.