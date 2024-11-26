Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав пенсионерки в Пензенской области Общество

Пенза, 26 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по обращению о нарушении жилищных прав пенсионерки в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В комментариях в аккаунте приемной председателя СК России А.И. Бастрыкина «ВКонтакте» размещено обращение о нарушении прав пенсионерки в рабочем поселке Чаадаевка Пензенской области. Несколько лет назад пожилой женщине, являющейся ветераном труда, в рамках реализации программы по расселению аварийного жилья предоставлена квартира в доме барачного типа 1932 года постройки. В здании неисправны системы отопления и водоснабжения, отсутствует централизованная канализация. Кроме того, в 2019 году в результате пожара ее жилое помещение пришло в непригодное состояние, его полы и стены деформировались, в них образовались трещины. Также сообщается, что женщина была необоснованно исключена из очереди на улучшение жилищных условий, в которой состояла в качестве малоимущей», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР во вторник, 26 ноября.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавляется в тексте.