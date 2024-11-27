Пензенские сказочные герои приедут на «День рождения Урал Мороза» Общество

Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Сказочные герои из нескольких регионов, в том числе Пензенской области, посетят фестиваль «День рождения Урал Мороза», который пройдет в арамильском «Парке сказов» в Свердловской области в предстоящее воскресенье, 1 декабря.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на PR-директора парка Владислава Бородина, на мероприятие приедут Царь Семигор из Челябинской области, Дед Мороз из Воронежской области, Девица Метелица и Снежка из Вятских Полян, Кыш Бабай из села Новый Кырлай Республики Татарстан, Тол Бабай из села Шаркан Удмуртской Республики. Лично приедет Российская Снегурочка из Костромы. Впервые парк посетят Дед Мороз из Черноземья, а также Дед Боян и Сурия, Дед Мороз и Снегурочка из Пензенской области.

Отмечается, что будут организованы интерактивные игры, мастер-классы, театрализованные выступления, автограф-сессии — гости смогут задать вопросы участникам, сфотографироваться с персонажами и загадать желание на Новый год.

Урал Мороз проживает в «Парке сказов» в Арамиле Свердловской области. Это первый на Урале семейный тематический парк, посвященный традиционной уральской народной культуре, сказам Павла Бажова и русской сказке.

Идея создания парка — сохранить историю и культуру Урала, возродить его традиции и познакомить с туристскими брендами Свердловской области.