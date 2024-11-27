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В Пензе сотрудники компаний группы «Т Плюс» в рамках донорской акции сдали 13 литров крови

17:29 | 27.11.2024 | Общество

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Пенза, 27 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники компаний группы «Т Плюс» сдали 13 литров крови в рамках донорской акции «Мы с тобой одной крови», которая состоялась в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс», поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензе сотрудники компаний группы «Т Плюс» в рамках донорской акции сдали 13 литров крови. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что мобильный пункт забора крови был размещен на территории ТЭЦ-1, участие в акции приняли около 30 человек.

«Акция объединила сотрудников ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной «Арбеково», пензенских тепловых сетей, исполнительного аппарата филиала, а также «ЭнергосбыТ Плюс», «ИТ Плюс» и «ЮНИС», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что с начала 2024 года теплоэнергетики сдали более 35 литров крови и ее компонентов.

«Помощь может потребоваться каждому. Сотрудники нашей компании, кроме основной работы по созданию тепла и уюта в домах, активно участвуют в таких социальных проектах. Я рад, что в нашем коллективе достаточно людей, которые оказывают донорскую помощь. Мы приветствуем и поощряем такие инициативы», — прокомментировал директор филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» Игорь Кузьмичев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

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