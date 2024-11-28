В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства Общество

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями МВД и Росгвардии провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

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«В рамках мероприятий осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. В результате проведенных мероприятий составлено 78 административных протоколов в отношении иностранных граждан, из них 24 выдворены за пределы Российской Федерации за незаконное нахождение на ее территории», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении 74 иностранцев вынесены решения о неразрешении въезда в Россию.