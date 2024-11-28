15:33:22 Четверг, 28 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства

09:38 | 28.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями МВД и Росгвардии провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также проверки иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в регионе, на причастность к совершению преступлений и правонарушений.

В Пензенской области проведен комплекс мероприятий по выявлению нарушений миграционного законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках мероприятий осуществлена проверка мест пребывания, проживания и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан. В результате проведенных мероприятий составлено 78 административных протоколов в отношении иностранных граждан, из них 24 выдворены за пределы Российской Федерации за незаконное нахождение на ее территории», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении 74 иностранцев вынесены решения о неразрешении въезда в Россию.

Читайте также
В Пензе возбуждено уголовное дело о причинении мужчине смерти по неосторожности Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке пневматического пистолета
В Кузнецке при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 13 человек В Пензе женщина по совету «сотрудницы Центробанка» перевела около 2,3 млн. рублей на «безопасный счет»
Молодой пензенец лишился около 950 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам Житель Кузнецка взял напрокат игровую консоль и сдал ее в комиссионный магазин
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама