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В Иссинском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

16:23 | 28.11.2024 | Общество

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Пенза, 28 ноября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе промышленного объекта в Иссинском районе.

В Иссинском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, при вооруженном нападении и захвате заложников, по оцеплению территории, блокированию условных террористов и проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий работников объекта при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

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