В Пензе с 1 января 2025 года вводится туристический налог Общество

Пенза, 29 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе четвертой очередной сессии приняли решение о введении туристического налога с 1 января 2025 года.

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Как сообщается на сайте представительного органа муниципального образования, его будут платить туристы, заселяющиеся в пензенские гостиницы.

Отмечается, что от налога будут освобождены льготные категории граждан: в частности, его не будут взимать с несовершеннолетних, детей старше 18 лет, ставших инвалидами до совершеннолетия, студентов-очников до 23 лет, многодетных родителей, пенсионеров.

В сообщении, размещенном на сайте мэрии Пензы, поясняется, что турналог рассчитывается как произведение стоимости проживания без учета НДС на установленную налоговую ставку. Минимальная сумма налога — 100 рублей в сутки.

Ставка будет дифференцированной. В 2025 году ее размер составит 1% от налоговой базы, в 2026-м — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, начиная с 2029-го — 5%.

«За счет введения туристического налога в городской бюджет в 2025 году может поступить более 17 млн. рублей», — указано в сообщении.