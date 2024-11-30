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В бюро пропусков Заречного установлен терминал электронной очереди

09:52 | 30.11.2024 | Общество

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Заречный, 30 ноября 2024. PenzaNews. Терминал электронной очереди установлен в бюро пропусков Заречного Пензенской области.

В бюро пропусков Заречного установлен терминал электронной очереди. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Посетителям [...] предлагается взять талончик с номером в специальном терминале. Затем можно пройти в комфортную зону ожидания до получения приглашения к специалисту. В обновленном фойе установлены информационные стенды с актуальным порядком оформления документов», — говорится в сообщении, размещенном на странице производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что там же посетители могут оплатить услуги онлайн.

«Специалисты городского бюро пропусков переходят на цифровой формат работы. Благодаря применению компьютерной техники уже удалось ускорить процесс выдачи готовых документов», — отмечается в тексте.

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