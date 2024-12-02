В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 24 нетрезвых водителя Общество

Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. 24 водителя задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 29 ноября по 1 декабря. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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«Сотрудники Госавтоинспекции на территории Пензенской области провели целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. [...] Задержаны 24 нетрезвых водителя», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.