В Пензе подведены итоги XV кинофестиваля «Мужская роль» Общество

Пенза, 2 декабря 2024. PenzaNews. Итоги XV кинофестиваля «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина подведены в Пензе.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Торжественная церемония закрытия кинофорума, который проходил в течение пяти дней, состоялась в минувшее воскресенье, 1 декабря.

В ходе мероприятия были оглашены имена победителей конкурсной программы фестиваля.

Звания «Король экрана» за выдающийся вклад в российскую актерскую школу был удостоен Виктор Сухоруков, сыгравший главную роль в фильме «Микулай» (режиссер Ильшат Рахимбай). Приз ему будет вручен 15 декабря после спектакля «Старший сын», который состоится в киноконцертном зале «Пенза».

Специальный приз жюри «Юному актеру» присужден Михаилу Слепцову за роль в фильме «Там, где танцуют стерхи» (режиссер Михаил Лукачевский). Награду за начинающего актера получила продюсер Валерия Моторуева.

Победителем в номинации «Лучшая мужская роль» стал Иван Янковский за роль в киноработе «Плакать нельзя!» (режиссер Наталья Назарова).

Звание «Джентльмен кино» присвоено продюсеру фильма «9 секунд» Юрию Обухову.

Приз «Надежда» получил молодой актер, уроженец Пензы Илларион Маров за роль в фильме «Ненормальный» (режиссер Илья Маланин).

После официальной части состоялся показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды» (режиссер Михаил Щедринский), сообщается на сайте Минкультуры Пензенской области.

Кинофестиваль «Мужская роль» проводится в Пензенской области с 2007 года.

Как отмечают организаторы, он является смотром лучших работ киноактеров, позволяет увидеть и осмыслить процессы, происходящие в обществе и отечественной культуре, проследить трансформацию образа современного киногероя.

Фестиваль посвящен Ивану Мозжухину (1889–1939) — уроженцу села Кондоль, одному из самых популярных русских актеров эпохи немого кино, который после эмиграции в 1920 году снимался во Франции, Германии и США.