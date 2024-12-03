Олег Мельниченко провел личный прием граждан Общество

Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел личный прием граждан в минувший понедельник, 2 декабря.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел личный прием граждан. Общение проходило в общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Анатольевича Медведева в Пензенской области», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Олег Мельниченко подчеркнул, многие земляки «сами готовы активно работать, чтобы менять жизнь в родном регионе к лучшему».

«Нужно просто немного их поддержать», — отметил губернатор.

Он также рассказал о том, кто именно и с какими вопросами обратился к нему в ходе приема.

«Елена Александровна Зацепина руководит сообществом матерей детей-инвалидов и вместе с сыном-студентом занимается реализацией духовно-просветительских проектов. Обязательно поможем ей в проведении фестиваля «Разноцветное лето», который позволяет детям и молодым людям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть творческий потенциал. Координатор волонтерского объединения «Рука друга» Лариса Евсеева из Каменки пришла с идеей создания добровольческого центра. Поручил главе Каменского района подобрать подходящее помещение. Закупим необходимый спортивный инвентарь для регионального отделения Союза пенсионеров России по просьбе Валентины Викторовны Власовой. Пензенцы серебряного возраста не желают сидеть дома, а хотят тренироваться и принимать участие в спортивных состязаниях. Обеспечим им такую возможность», — написал Олег Мельниченко.

По его словам, положительно решен вопрос с организацией освещения в Мокшанском районе: 150 уличных светильников будет установлено будущим летом вдоль дороги «Плесс — Голицыно — Нижний Ломов» в селе Долгоруково.

«В следующем году также обустроим пешеходную зону в Колышлейском районе — от остановки общественного транспорта до санатория «Хопровские зори». Это очень важно как для отдыхающих, так и для местных жителей», — отметил губернатор.