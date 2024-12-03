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В Лопатинском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

14:19 | 03.12.2024 | Общество

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Пенза, 3 декабря 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на объекте органа государственной власти в Лопатинском районе.

В Лопатинском районе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, при вооруженном нападении и захвате заложников, по проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий работников объекта при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

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