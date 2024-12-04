В Заречном спилят полувековые ели перед зданием городской администрации Общество

Заречный, 4 декабря 2024. PenzaNews. Работы по спилу усыхающих елей, растущих перед зданием администрации Заречного Пензенской области, планируется провести в предстоящий четверг, 5 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

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«Спил деревьев — это необходимость, продиктованная состоянием растений. [...] Елям у городской администрации более 50 лет», — отмечается в тексте.

Как уточнил мастер лесопитомника, инженер-таксатор муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» Юрий Бобаченко, крона трех из шести елей усохла на 80%.

«У трех других состояние чуть лучше, но они тоже усыхают и имеют аварийный уклон. Их также необходимо спилить, потому что ветровая нагрузка на них увеличится и при сильных порывах велика вероятность того, что их вывернет с корнем. Кроме того, с эстетической точки зрения красивее смотрятся деревья одинаковой высоты», — сказал специалист, слова которого приводятся в сообщении.

Из текста следует, что на месте спиленных елей до новогодних праздников планируется высадить шесть молодых деревьев высотой около 3 метров, которые уже заказаны в Подмосковье.