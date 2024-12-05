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В Пензенской области 6–8 декабря будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения

10:03 | 05.12.2024 | Общество

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Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет в Пензенской области с 6 по 8 декабря.

В Пензенской области 6–8 декабря будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, будет осуществляться массовая остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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