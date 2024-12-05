Изменена схема движения в районе улицы Измайлова и моста имени В.П. Капашина в Пензе Общество

Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Схема организации дорожного движения в районе улицы Измайлова и моста имени В.П. Капашина в Пензе изменена. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«С 5 декабря проезд [на участке от улицы Измайлова, 26 до АЗС] стал двухсторонним для общественного транспорта, направляющегося из микрорайона Маяк в центр города через мостовое сооружение. Установлены соответствующие дорожные знаки. Для увеличения пропускной способности участка [...] и беспрепятственного прохода пешеходов здесь разместили знаки «Стоянка запрещена», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также для удобства горожан благоустраиваются пешеходные зоны на улицах Измайлова и Автономной.