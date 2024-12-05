Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца Общество

Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил волонтеров с Днем добровольца.

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«Этот праздник напоминает нам, что каждый способен совершать добрые поступки, вместе с единомышленниками меняя мир вокруг к лучшему. В Пензенской области живет множество людей с большим сердцем, готовых объединиться, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается. Будь то поддержка пожилых людей, помощь детям или нашим бойцам на передовой — частью добровольческого движения может стать каждый», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в четверг, 5 декабря.

Он отметил, что, по данным Пензастата, в 2023 году волонтерской деятельностью в Пензенской области занимались более 8 тыс. человек.

«Уверен, что в этом году добровольцев стало еще больше», — подчеркнул губернатор.

«Вы — настоящие герои, создающие вокруг атмосферу доброты и заботы. С искренней благодарностью поздравляю всех волонтеров Пензенской области с праздником!» — добавил Олег Мельниченко.