На набережной «Спутника» до конца года высадят несколько десятков крупных деревьев Общество

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Несколько десятков крупных деревьев планируется высадить на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области до конца года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» в пятницу, 6 декабря.

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«Термодом» продолжает кампанию по озеленению не только микрорайона, но и его набережной. Трех-четырехметровые сосны уже красуются в новых местах своего обитания. А работа продолжается. Специалисты холдинга обещают до конца года посадить порядка 80 деревьев. В том числе клены и ясени», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что деревья больших размеров сажают в зиму, чтобы они лучше и быстрее прижились.

«Ежегодно «Термодом» высаживает тысячи растений на территории всех своих проектов, а внутри холдинга развивается собственное зеленое хозяйство», — добавляется в сообщении.