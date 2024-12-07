Олег Мельниченко поручил оперативно подготовить документацию по проектам комплексного развития территорий Общество

Пенза, 7 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства поручил оперативно подготовить документацию по проектам комплексного развития территорий.

Фото: Pnzreg.ru

«На заседании правительства Пензенской области поставил задачу — в сжатые сроки подготовить всю необходимую документацию по проектам комплексного развития территорий. В Пензе новый импульс получили улицы Измайлова, Карпинского и Ново-Казанская, Дальнее Арбеково. В микрорайоне «Лугометрия» в рамках комплексного развития территории предусмотрено строительство новой школы на 550 учащихся», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 6 декабря.

Он добавил, что в Кузнецке в рамках программы уже построено 16 индивидуальных жилых домов, в поселке Малый Труев Кузнецкого района застройщиком ведется разработка документации по планировке.

«Еще раз акцентировал внимание регионального кабинета министров и глав муниципалитетов на необходимости оперативно решать все возникающие вопросы. Поставлены жесткие сроки для каждого этапа работы. Нельзя тормозить развитие государственной программы, которая реализуется по поручению президента страны», — подчеркнул Олег Мельниченко.