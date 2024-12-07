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В Пензенской области возьмут под усиленную охрану хвойные деревья

13:30 | 07.12.2024 | Общество

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Пенза, 7 декабря 2024. PenzaNews. Охрана деревьев хвойных пород будет усилена в Пензенской области в период с 10 по 31 декабря.

В Пензенской области возьмут под усиленную охрану хвойные деревья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно распоряжению регионального правительства, министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области поручено организовать патрулирования на лесных участках, где возможны незаконные рубки хвойных деревьев, а также усилить разъяснительную работу с населением.

Управлению МВД России по региону рекомендовано организовать отработку оперативной информации, полученной от Минлесхоза и других органов власти, о фактах незаконной рубки.

Руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области рекомендовано рассмотреть вопрос об организации специальных площадок для продажи населению новогодних елок и наборов хвойных веток.

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