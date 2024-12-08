Пензенская студентка Виктория Борясова вошла в число победителей всероссийского конкурса «Лучший двор»
Печать
Пенза, 8 декабря 2024. PenzaNews. Студентка пензенского колледжа архитектуры и строительства Виктория Борясова удостоена диплома I степени по итогам всероссийского конкурса «Лучший двор». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Фото: T.me/omelnichenko
«Девушка разработала проект благоустройства «Млечный путь», в котором предусмотрела территориальное зонирование и особенную концепцию освещения, связанную с темой космоса», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 8 декабря.
Он отметил, что конкурс «Лучший двор» проводился в поддержку нацпроекта «Жилье и городская среда».
«В Пензенской области в рамках включенного в него проекта «Формирование комфортной городской среды» только в этом году благоустроено 64 территории — 40 общественных пространств и 24 двора», — напомнил Олег Мельниченко.
Губернатор добавил, что работа по улучшению облика населенных пунктов региона будет продолжена и в следующем году.
«Поздравляю Викторию и ее педагогов с победой! Пусть яркие идеи получат реальное воплощение и помогут изменить к лучшему наши города и села», — подчеркнул глава региона.