Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Героев Отечества.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества — день, когда мы чествуем самых уважаемых, самых заслуженных людей страны, чье мужество в годы войны и выдающиеся заслуги в мирное время отмечены высшими государственными знаками отличия. Пензенцы всегда славились своим ратным трудом и военными подвигами. И мы искренне гордимся трудовыми и боевыми заслугами наших прославленных земляков, чьи достижения были удостоены высших государственных знаков отличия и способствовали приумножению славы Родины. Эти люди — образец чести и доблести, а их жизнь — яркий пример для подражания», — подчеркнул спикер гордумы.

«Убежден, что новые поколения жителей Сурского края будут их достойными преемниками и впишут еще немало славных страниц в летопись нашей Отчизны», — добавил он.

Денис Соболев пожелал всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, мира и новых свершений во славу Пензы, региона и России.