18:08:27 Понедельник, 9 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества

09:49 | 09.12.2024 | Общество

Печать

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Героев Отечества.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Героев Отечества

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Сегодня в нашей стране отмечается День Героев Отечества — день, когда мы чествуем самых уважаемых, самых заслуженных людей страны, чье мужество в годы войны и выдающиеся заслуги в мирное время отмечены высшими государственными знаками отличия. Пензенцы всегда славились своим ратным трудом и военными подвигами. И мы искренне гордимся трудовыми и боевыми заслугами наших прославленных земляков, чьи достижения были удостоены высших государственных знаков отличия и способствовали приумножению славы Родины. Эти люди — образец чести и доблести, а их жизнь — яркий пример для подражания», — подчеркнул спикер гордумы.

«Убежден, что новые поколения жителей Сурского края будут их достойными преемниками и впишут еще немало славных страниц в летопись нашей Отчизны», — добавил он.

Денис Соболев пожелал всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, мира и новых свершений во славу Пензы, региона и России.

Читайте также
Жительница Кузнецка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам В Пензенской области 10 декабря пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
Жительница Мокшанского района лишилась 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам В Пензе после столкновения двух иномарок одна из них опрокинулась с моста
Жительница Мокшанского района лишилась 500 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам На трассе в Пензе грузовик врезался в дорожное ограждение, водитель госпитализирован
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама