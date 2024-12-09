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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 46 нетрезвых водителя

10:06 | 09.12.2024 | Общество

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Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. 46 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 6 по 8 декабря. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 46 нетрезвых водителя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции на территории Пензенской области провели целенаправленные мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. [...] Задержаны 46 нетрезвых водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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