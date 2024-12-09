В Пензе начали работу первые елочные базары Общество

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Первые елочные базары начали работу в Пензе в минувшие выходные, они открылись по адресам: улица Калинина, 93 и улица Антонова, 47. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в понедельник, 9 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем также перечислены адреса елочных базаров в Пензе, которые будут работать до 31 декабря:

улица Ленинградская, 1;

улица Пушкина/Бекешская;

улица Бийская, 8;

улица Кижеватова, 21;

улица Воронова, 18;

улица Лобачевского, 11;

улица Мира, 6;

улица Экспериментальная, 7;

проспект Победы, 126;

проспект Победы, 109;

улица Луначарского, 42;

улица Ладожская, 109;

улица Кулакова, 10;

улица Клары Цеткин, 55;

улица Клары Цеткин, 25;

улица Карпинского, 1А;

проспект Строителей, 170;

проспект Строителей, 40;

улица Чаадаева, 93А;

улица Терновского, 92;

улица Пушкина, 15;

улица Мира, 43;

улица Луначарского, 53А;

улица Клары Цеткин, 13;

улица Герцена, 7;

проспект Строителей, 97;

улица Бакунина/Ставского, 12;

проспект Строителей, 25;

улица Рахманинова, 41;

улица Аустрина, 152Б;

проспект Победы, 17;

улица Лядова, 32;

проспект Строителей, 67;

улица Бородина, 1З;

проспект Победы, 95;

улица Коммунистическая, 35;

улица Карпинского, 37;

улица Рахманинова, 27;

улица Циолковского, 3;

улица Тепличная, 15;

улица Строителей, 154А;

улица Пушкина, 43А;

улица Антонова, 26;

проспект Строителей, 80А;

улица Луначарского, 8;

улица Новоселов, 115;

проспект Победы, 6;

улица Карпинского, 8;

улица 65-летия Победы, 3;

улица Антонова, 15;

улица Антонова, 9А;

улица Коннозаводская, 2В;

улица Ново-Казанская, 2А;

проспект Победы, 99;

улица Аустрина, 139;

улица Лядова, 36;

улица Токарная,16/18;

улица Терешковой, 6;

улица 8 Марта, 7А;

улица 8 Марта, 25;

улица Островского, 70Б;

проспект Победы, 24;

улица Антонова, 31;

улица Пархоменко, 8;

улица Карпинского, 39;

улица Луначарского, 10;

улица Максима Горького/Урицкого, 45В;

улица Суворова, 166;

проспект Строителей, 37;

улица Калинина, 93;

улица Антонова, 47;

проспект Строителей, 134А.

Отмечается, что количество площадок может увеличиться — на 11 декабря запланировано проведение аукциона на размещение елочных базаров.

По информации предпринимателей, средняя стоимость сосны составит 1 тыс. 300 рублей за дерево высотой до полутора метров, 1 тыс. 700 рублей — до 1,8 метра, 1 тыс. 900 рублей — до двух метров.

«Муниципалитетом достигнута договоренность о применении скидки 10% по социальной карте «Забота» при покупке хвойных деревьев на елочных базарах на улицах Воронова, 18; Кижеватова, 21; Тепличной, 15; Бийской, 8; Экспериментальной, 7; Мира, 6; Лобачевского, 11; Циолковского, 3; Пушкина, 15; 8 Марта, 7А, 25; Калинина, 93; Ленинградской, 1; проспекте Победы, 24, 126; а также на пересечении улиц Пушкина и Бекешской», — указано в сообщении.