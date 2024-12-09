В Пензе начали работу первые елочные базары
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Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Первые елочные базары начали работу в Пензе в минувшие выходные, они открылись по адресам: улица Калинина, 93 и улица Антонова, 47. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации в понедельник, 9 декабря.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В нем также перечислены адреса елочных базаров в Пензе, которые будут работать до 31 декабря:
улица Ленинградская, 1;
улица Пушкина/Бекешская;
улица Бийская, 8;
улица Кижеватова, 21;
улица Воронова, 18;
улица Лобачевского, 11;
улица Мира, 6;
улица Экспериментальная, 7;
проспект Победы, 126;
проспект Победы, 109;
улица Луначарского, 42;
улица Ладожская, 109;
улица Кулакова, 10;
улица Клары Цеткин, 55;
улица Клары Цеткин, 25;
улица Карпинского, 1А;
проспект Строителей, 170;
проспект Строителей, 40;
улица Чаадаева, 93А;
улица Терновского, 92;
улица Пушкина, 15;
улица Мира, 43;
улица Луначарского, 53А;
улица Клары Цеткин, 13;
улица Герцена, 7;
проспект Строителей, 97;
улица Бакунина/Ставского, 12;
проспект Строителей, 25;
улица Рахманинова, 41;
улица Аустрина, 152Б;
проспект Победы, 17;
улица Лядова, 32;
проспект Строителей, 67;
улица Бородина, 1З;
проспект Победы, 95;
улица Коммунистическая, 35;
улица Карпинского, 37;
улица Рахманинова, 27;
улица Циолковского, 3;
улица Тепличная, 15;
улица Строителей, 154А;
улица Пушкина, 43А;
улица Антонова, 26;
проспект Строителей, 80А;
улица Луначарского, 8;
улица Новоселов, 115;
проспект Победы, 6;
улица Карпинского, 8;
улица 65-летия Победы, 3;
улица Антонова, 15;
улица Антонова, 9А;
улица Коннозаводская, 2В;
улица Ново-Казанская, 2А;
проспект Победы, 99;
улица Аустрина, 139;
улица Лядова, 36;
улица Токарная,16/18;
улица Терешковой, 6;
улица 8 Марта, 7А;
улица 8 Марта, 25;
улица Островского, 70Б;
проспект Победы, 24;
улица Антонова, 31;
улица Пархоменко, 8;
улица Карпинского, 39;
улица Луначарского, 10;
улица Максима Горького/Урицкого, 45В;
улица Суворова, 166;
проспект Строителей, 37;
улица Калинина, 93;
улица Антонова, 47;
проспект Строителей, 134А.
Отмечается, что количество площадок может увеличиться — на 11 декабря запланировано проведение аукциона на размещение елочных базаров.
По информации предпринимателей, средняя стоимость сосны составит 1 тыс. 300 рублей за дерево высотой до полутора метров, 1 тыс. 700 рублей — до 1,8 метра, 1 тыс. 900 рублей — до двух метров.
«Муниципалитетом достигнута договоренность о применении скидки 10% по социальной карте «Забота» при покупке хвойных деревьев на елочных базарах на улицах Воронова, 18; Кижеватова, 21; Тепличной, 15; Бийской, 8; Экспериментальной, 7; Мира, 6; Лобачевского, 11; Циолковского, 3; Пушкина, 15; 8 Марта, 7А, 25; Калинина, 93; Ленинградской, 1; проспекте Победы, 24, 126; а также на пересечении улиц Пушкина и Бекешской», — указано в сообщении.