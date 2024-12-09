Завершается оформление главной новогодней елки Пензы Общество

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники МБУ «Пензавтодор» завершают оформление 25-метровой искусственной новогодней елки на площади имени В.И. Ленина в Пензе.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте администрации города, в понедельник, 9 декабря, на елке установили пятиконечную красную звезду.

«Это копия кремлевских звезд, которые украшают шпили башен Московского Кремля», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что до конца дня планируется завершить декорирование елки гирляндой.

«На центральной площади города также появились две инсталляции «2025» и светодиодные елочки. Их монтаж был проведен подрядной организацией. В настоящее время объекты подключают в единую электрическую цепь», — говорится в сообщении.