В Пензе прошло памятное мероприятие в честь Дня Героев Отечества Общество

Пенза, 9 декабря 2024. PenzaNews. Памятное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества, состоялось около стелы «Слава Героям» на набережной реки Суры в Пензе в понедельник, 9 декабря.

Фото: Pgduma.ru

В нем приняли участие представители областной и городской власти, правоохранительных структур, активисты общественных организаций, ветераны, а также студенты и школьники.

Они почтили минутой молчания память героев, не доживших до сегодняшних дней.

Затем под оружейные залпы прозвучал гимн России.

После этого собравшиеся возложили цветы к стеле «Слава Героям».

День Героев Отечества ежегодно отмечается в России 9 декабря.

Памятная дата установлена федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Традиция отмечать эту дату была заложена императрицей Екатериной II в ноябре 1769 года с учреждением высшей воинской награды — ордена Святого Георгия Победоносца. Им награждались как выдающиеся российские полководцы, так и простые солдаты, матросы и казаки.

В советское время были учреждены звания Героя Советского Союза, Героя Социалистического труда, а также орден Славы, который продолжил традиции ордена Святого Георгия.