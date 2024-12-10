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Олег Мельниченко призвал жителей Пензенской области воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники

18:24 | 10.12.2024 | Общество

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Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко призвал жителей региона воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники.

Олег Мельниченко призвал жителей Пензенской области воздержаться от использования пиротехники в новогодние праздники

Фото: Pnzreg.ru

В ходе прямой линии он напомнил, что в марте 2023 года оперативным штабом принято решение ввести в Пензенской области ряд ограничений на использование пиротехники.

Был подписан соответствующий указ главы региона. Запрещено применение всех пиротехнических изделий, в том числе бытового назначения. Исключение составляют только праздничные салюты в честь государственных праздников.

Губернатор подчеркнул, что ограничения направлены на обеспечение безопасности граждан.

Кроме того, Олег Мельниченко отметил, что считает подобный вид досуга недопустимым в трудный для страны момент. Он назвал такое поведение бестактным, неэтичным и аморальным.

«Действует запрет как для юридических лиц, это обычно кафе, рестораны, места отдыха, так и для физических лиц. Я знаю, что достаточно большой круг лиц привлекался у нас к ответственности за нарушения, люди выплатили штрафы. Я думаю, здесь очень важна активная позиция жителей Пензенской области, которые считают недопустимым шумные праздники, когда огромное количество наших ребят находится на фронте», — сказал глава региона.

«Главным должны быть не какие-то запреты и наказания, а восприятие ситуации с точки зрения морали, это изнутри должно идти. Новый год — праздник семейный, время, когда можно больше времени уделить близким людям, родителям и детям. Для детей у нас обязательно будут праздники, будет губернаторская елка, будут елки и развлекательные программы во дворах. А салюты давайте отложим до победы!» — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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