Олег Мельниченко поручил оказать помощь обратившимся на прямую линию участникам СВО Общество

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии поручил оказать помощь обратившимся на прямую линию участникам СВО.

Фото: Pnzreg.ru

Видеообращение записали военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Бойцы пояснили, что нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы.

Второй вопрос прозвучал по телефону. Просьбу военнослужащих из медицинской роты о приобретении запчастей к автомобилю и также средств радиоэлектронной борьбы озвучила жительница региона.

«Вопрос выделения средств оперативно проработаем с правительством Пензенской области, ребятам обязательно поможем», — заверил Олег Мельниченко.

Он отметил, что гуманитарная помощь участникам СВО оказывается на регулярной основе. Только за этот год в Пензенской области при участии облправительства сформировано и отправлено более 170 конвоев, 40 из них — по линии «Единой России» и Народного фронта.

Активное участие принимает также фонд «Защитники Отечества», сотрудники которого взяли на себя работу по взаимодействию как с участниками СВО, так и с членами их семей. За полтора года поступило порядка 12 тыс. обращений, большая часть вопросов решена.

С марта 2022 года в Пензенской области принято 35 мер поддержки участников СВО и членов их семей. За два года список постоянно расширялся. Сейчас меры распространяются на членов семей призванных по частичной мобилизации, военнослужащих по контракту, добровольцев, сотрудников и военнослужащих Росгвардии. В октябре в этот перечень добавлены иностранные граждане, проходящие военную службу по контракту, сообщает пресс-служба облправительства.