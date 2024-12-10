23:00:42 Вторник, 10 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко поручил оказать помощь обратившимся на прямую линию участникам СВО

18:45 | 10.12.2024 | Общество

Печать

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии поручил оказать помощь обратившимся на прямую линию участникам СВО.

Олег Мельниченко поручил оказать помощь обратившимся на прямую линию участникам СВО

Фото: Pnzreg.ru

Видеообращение записали военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации. Бойцы пояснили, что нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы.

Второй вопрос прозвучал по телефону. Просьбу военнослужащих из медицинской роты о приобретении запчастей к автомобилю и также средств радиоэлектронной борьбы озвучила жительница региона.

«Вопрос выделения средств оперативно проработаем с правительством Пензенской области, ребятам обязательно поможем», — заверил Олег Мельниченко.

Он отметил, что гуманитарная помощь участникам СВО оказывается на регулярной основе. Только за этот год в Пензенской области при участии облправительства сформировано и отправлено более 170 конвоев, 40 из них — по линии «Единой России» и Народного фронта.

Активное участие принимает также фонд «Защитники Отечества», сотрудники которого взяли на себя работу по взаимодействию как с участниками СВО, так и с членами их семей. За полтора года поступило порядка 12 тыс. обращений, большая часть вопросов решена.

С марта 2022 года в Пензенской области принято 35 мер поддержки участников СВО и членов их семей. За два года список постоянно расширялся. Сейчас меры распространяются на членов семей призванных по частичной мобилизации, военнослужащих по контракту, добровольцев, сотрудников и военнослужащих Росгвардии. В октябре в этот перечень добавлены иностранные граждане, проходящие военную службу по контракту, сообщает пресс-служба облправительства.

Читайте также
Мосгорсуд признал законным освобождение Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в никольском доме культуры
Под Пензой водитель «Kia Rio» сбил женщину Пензенец продал автомобиль, занял денег и перевел на счет мошенников 700 тыс. рублей
Жительница Кузнецка лишилась более 200 тыс. рублей, поверив телефонным мошенникам В Пензенской области 10 декабря пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама