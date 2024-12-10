Дороги к селам Верхний Шкафт и Нижний Шкафт начнут ремонтировать в 2025 году Общество

Пенза, 10 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии сообщил, что поэтапное восстановление дорог к селам Верхний Шкафт Городищенского района и Нижний Шкафт Никольского района начнется в 2025 году.

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Вопрос, связанный с ремонтом дорожного покрытия на улице Сурской в селе Бессоновка, поручено взять на контроль министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области.

Олег Мельниченко также подвел промежуточные итоги обновления дорожной инфраструктуры в 2024 году. Отремонтировано более 500 км дорог и три моста в Спасском, Нижнеломовском и Пензенском районах.

В 2025 году будут отремонтированы мосты в Вадинском, Наровчатском, Малосердобинском и Никольском районах. Кроме того, будет завершена реконструкция моста через реку Шукшу, сообщает пресс-служба облправительства.