ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области Общество

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

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«Установлено, что жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов. Для усиления психологического эффекта злоумышленники посредством интернет-мессенджеров присылают поддельные удостоверения сотрудников ведомств, а также процессуальные документы, схожие с официальными бланками ФСБ России и министерства юстиции. В тексте поддельных документов содержится информация о возбужденном уголовном деле в отношении гражданина, и [от него] требуют перевести денежные средства на «безопасные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.