16:36:54 Среда, 11 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области

10:39 | 11.12.2024 | Общество

Печать

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что жителям Пензенской области поступают телефонные звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии и других правоохранительных органов. Для усиления психологического эффекта злоумышленники посредством интернет-мессенджеров присылают поддельные удостоверения сотрудников ведомств, а также процессуальные документы, схожие с официальными бланками ФСБ России и министерства юстиции. В тексте поддельных документов содержится информация о возбужденном уголовном деле в отношении гражданина, и [от него] требуют перевести денежные средства на «безопасные счета», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

Читайте также
В Пензенском районе начата проверка по факту гибели пожилого рыбака Житель Пензы получил 7 лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому
Мосгорсуд признал законным освобождение Бориса Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья «Ростелеком» организовал видеонаблюдение в никольском доме культуры
Под Пензой водитель «Kia Rio» сбил женщину Пензенец продал автомобиль, занял денег и перевел на счет мошенников 700 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама