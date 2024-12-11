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Пензенских рыбаков предупреждают об опасности выхода на лед

14:20 | 11.12.2024 | Общество

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Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Пензенской области продолжают рейды по водным объектам, в ходе которых напоминают рыбакам об опасности выхода на лед.

Пензенских рыбаков предупреждают об опасности выхода на лед

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, с начала декабря на водоемах Пензенской области произошло четыре происшествия, унесших жизни трех человек.

«Ледяной покров, который кажется крепким, может скрывать опасности. Не стоит забывать, что даже если толщина льда достигла 10 см, его прочность может варьироваться в зависимости от местных условий, температуры и активности водоемов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что важно избегать чрезмерного скопления людей на одной площади.

«Если вы заметили трещины или услышали потрескивание, необходимо незамедлительно покинуть опасное место, возвращаясь к берегу по своим следам», — говорится в сообщении.

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