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Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции

10:13 | 12.12.2024 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем Конституции Российской Федерации.

Денис Соболев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Наш общий долг — чтить и хранить заложенные в Конституции общенациональные ценности, следовать ее духу, знать свои права и обязанности и, конечно же, уважать права других людей. Убежден, что совместными усилиями мы справимся с любыми, даже самыми трудными, задачами и сделаем все для дальнейшего развития и процветания нашей великой Родины», — подчеркнул спикер гордумы.

«Пусть этот день объединит всех жителей нашей бескрайней многонациональной страны в стремлении жить в мире и согласии и искренне любить свою Отчизну», — добавил он.

Денис Соболев пожелал пензенцам крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра, процветания, а также хорошего настроения и реализации всех планов.

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