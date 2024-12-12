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В Пензенской области 13–15 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

12:34 | 12.12.2024 | Общество

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Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет на территории Пензенской области с 13 по 15 декабря.

В Пензенской области 13–15 декабря пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, будет осуществляться остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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