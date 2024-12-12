В Пензе с 16 декабря изменятся схемы движения маршруток №10 и №20 Общество

Пенза, 12 декабря 2024. PenzaNews. Схемы движения маршруток №10 и №20 в Пензе будут изменены с понедельника, 16 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Для улучшения транспортного обслуживания жителей микрорайонов Барковка, Маяк и Нахаловка с 16 декабря внесут изменения в маршруты регулярных перевозок №20 и №10. По информации ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», движение автобусов малого класса вместимости №20 через остановку «Автоколонна №1546» будет направлено по мосту имени В.П. Капашина до остановки «Пенза-I». В центр маршрутки будут следовать по улице Злобина. Из центра — по улице Урицкого», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по будням интервал движения в утренние и вечерние часы пик составит 12 минут, в выходные — 18 минут; последний автобус от конечной остановки «Пенза-I» будет отправляться в 21.30.

«Также с 16 декабря возобновится транспортное обслуживание улицы Ново-Нейтральной путем продления до нее схемы движения маршруток №10. Автобусы малого класса вместимости от конечной остановки «Улица Кошевого» с интервалом движения в 16 минут будут следовать через микрорайон Маяк, мост имени В.П. Капашина, центр города, по улице Суворова до Карпинского (Ново-Западное кладбище). В центр маршрутки поедут по улице Злобина. Из центра — по улице Урицкого. Последний рейс от остановки «Улица Кошевого» будет выполняться в 21.15, от остановки «Улица Карпинского» — в 21.30», — указано в сообщении.

Кроме того, в нем отмечается, что с 16 декабря маршруты №10 и №20 перестанут функционировать как подвозящие, так как у пассажиров появится возможность добраться до центральной части Пензы без пересадки.

«Стоимость проезда на маршрутках составит 30 рублей. Оплатить поездку можно будет и банковской картой», — говорится в тексте.