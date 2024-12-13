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Посетители двух МФЦ в Пензе 16–17 декабря смогут получить консультации налоговиков

14:24 | 13.12.2024 | Общество

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Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Информационно-разъяснительное мероприятие «Дни открытых дверей», организованное управлением Федеральной налоговой службы по Пензенской области, пройдет в двух МФЦ Пензы 16–17 декабря.

Посетители двух МФЦ в Пензе 16–17 декабря смогут получить консультации налоговиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства, 16 декабря с 10.00 до 12.00 специалисты УФНС будут консультировать посетителей МФЦ на улице Шмидта, 17 декабря в то же время будут вести прием в МФЦ на проспекте Строителей.

«Мероприятие организовано в целях информирования граждан Пензенской области о своевременном исполнении налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов и НДФЛ за период 2023 года; о возможности получения физическими лицами налоговых документов через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг; о получении услуг с помощью электронных сервисов ФНС России; о способах уплаты налогов с помощью онлайн-сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или «Уплата налогов и пошлин», — сказано в тексте.

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