В Пензенской области создан проектный офис по организации работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства Общество

Пенза, 14 декабря 2024. PenzaNews. Проектный офис по организации работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства создан в Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

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Среди основных задач проектного офиса — выработка комплексного подхода к профилактике и снижению количества абортов в Пензенской области, координация межведомственного взаимодействия в данной сфере, а также выработка мер по повышению рождаемости и поддержке материнства и детства.

Проектный офис возглавил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.