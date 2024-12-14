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В Пензенской области создан проектный офис по организации работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства

13:30 | 14.12.2024 | Общество

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Пенза, 14 декабря 2024. PenzaNews. Проектный офис по организации работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства создан в Пензенской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

В Пензенской области создан проектный офис по организации работы по профилактике абортов, повышению рождаемости, поддержке материнства и детства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди основных задач проектного офиса — выработка комплексного подхода к профилактике и снижению количества абортов в Пензенской области, координация межведомственного взаимодействия в данной сфере, а также выработка мер по повышению рождаемости и поддержке материнства и детства.

Проектный офис возглавил заместитель председателя правительства – министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

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