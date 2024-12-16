В Пензенской области принято решение продлить мораторий на повышение арендной платы за землю Общество

Пенза, 16 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о принятом решении продлить мораторий на повышение арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности региона; участки, государственная собственность на которые не разграничена; а также предоставленные в аренду без торгов.

Фото: Pnzreg.ru

«Для поддержки арендаторов принято решение продлить мораторий на повышение арендной платы на 2025 год», — проинформировал глава региона.

По информации пресс-службы облправительства, для граждан и юридических лиц, арендующих земельные участки, размер арендной платы, определяемый от кадастровой стоимости, сохранится на уровне 2023 года.

Исключение — случаи, когда кадастровая стоимость земельного участка менялась из-за изменения его характеристик.

В 2025 году ставки арендной платы для арендаторов государственного имущества также не будут индексироваться на коэффициент инфляции.