В Кузнецке в обозримой перспективе не планируется повышать тарифы на проезд в общественном транспорте Общество

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Тарифы на проезд в общественном транспорте Кузнецка Пензенской области в обозримой перспективе повышать не планируется. Об этом заявил глава города Сергей Златогорский в ходе еженедельного оперативного совещания в администрации.

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«Я на этой неделе встречался с руководителями перевозчиков, свои проблемы есть у них, конечно. Стандартный путь их решения — это поднять тариф, но мы пришли к мнению, что таким путем идти нельзя», — отметил он.

Глава Кузнецка подчеркнул, что постепенно город будет переходить на регулируемые тарифы, начиная с самых сложных маршрутов, где у перевозчиков большая напряженность.

«Надо выводить их в планирование, в регулирование, чтобы люди не гонялись за рублем, а просто выполняли график движения, имея гарантированную заработную плату. Водители увольняются с маршрутов, потому что не добирают тех денег, на которые рассчитывают. Возникают большие проблемы с кадрами. Движение в этом плане мы наметили, повышать тариф в обозримой перспективе не будем», — сказал Сергей Златогорский, слова которого приводятся на сайте администрации Кузнецка.