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В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 93 нарушения ПДД

10:00 | 18.12.2024 | Общество

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Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 93 нарушения правил дорожного движения в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик», которое прошло в Пензенской области в минувший вторник, 17 декабря.

В Пензенской области в ходе профилактического мероприятия «Автоперевозчик» выявлено 93 нарушения ПДД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого проверено качество выполнения автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также осуществлен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями. В ходе проведения мероприятия выявлено 93 нарушения ПДД», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», — добавляется в тексте.

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