20 молодых жителей Пензы удостоены премий главы города Общество

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по социальной политике Сергей Волков вручил сертификаты молодым жителям областного центра, которые удостоены премий главы города.

Фото: Pgduma.ru

Всего от претендентов поступило 100 заявок, которые были рассмотрены экспертным советом. Победителями конкурсного отбора в четырех номинациях признаны 20 пензенцев в возрасте от 14 до 35 лет, набравшие наибольшее количество баллов.

Премий в номинации «За особые успехи в интеллектуальной деятельности» удостоены Елена Касаткина (Пензенский государственный технологический университет), Анна Куликова (Пензенский государственный университет), Артем Стюхин (школа №28 имени В.О. Ключевского), Юрий Сухов (школа №56 имени Героя России А.М. Самокутяева), Кирилл Шнайдер (Пензенский государственный университет).

В номинации «За особые успехи в художественной деятельности» — Алина Воропаева (Пензенский колледж искусств), Дарья Корсун (Пензенский государственный университет), Елизавета Кулагина (Пензенский государственный университет архитектуры и строительства), Мария Майорова (детская музыкальная школа №1), Антон Толкачев (детская музыкальная школа имени В.П. Чеха).

В номинации «За особые успехи в физкультурно-спортивной деятельности» — Карина Госян (школа №32), Егор Евсюткин (спортивная школа №7), Егор Запяткин (спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» имени В.Н. Бурментьева), Максим Медянцев (филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева), Никита Сарайкин (школа №68).

В номинации «За особые успехи в общественной деятельности» — Егор Грачев (Пензенский государственный аграрный университет), Ксения Ефанкина (Пензенский государственный университет архитектуры и строительства), Алена Кувшинова (Пензенский государственный университет), Маргарита Понамарева (Пензенский государственный университет), Максим Проворкин (Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции).

Родители лауреатов отмечены благодарственными письмами заместителя главы администрации Пензы по социальной политике, а педагоги-наставники — благодарностями и почетными грамотами председателя гордумы.

Премии главы Пензы назначаются учащимся образовательных учреждений общего, профессионального, высшего и дополнительного образования, учреждений физической культуры и спорта, членам молодежных общественных организаций, объединений за особые успехи в интеллектуальной, художественной, физкультурно-спортивной и общественной деятельности.

Денежное поощрение является единовременным. В этом году размер вознаграждения составил 10 тыс. рублей, сообщается на сайте администрации Пензы.