В Пензе прошло расширенное заседание коллегии областной прокуратуры по вопросу состояния законности в сфере образования Общество

Пенза, 19 декабря 2024. PenzaNews. Расширенное заседание коллегии прокуратуры Пензенской области по вопросу состояния законности в сфере образования состоялось под председательством прокурора региона Дмитрия Горшкова в минувшую среду, 18 декабря.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

В мероприятии приняли участие губернатор Олег Мельниченко, представители региональных министерств и ведомств, работники аппарата прокуратуры области, а также прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры.

На заседании обсуждались вопросы доступности образования, создания современной и безопасной среды, в том числе для лиц с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, модернизации и расширения инфраструктуры общего образования, обновления материально-технической базы.

Было отмечено, что за последние полтора года прокурорами пресечено почти 2,5 тыс. нарушений в данной сфере, с целью устранения которых опротестовано свыше 600 незаконных правовых актов, внесено 950 представлений, в суды направлено более 200 исков.

Участники коллегии обсудили меры, направленные на решение задач по обеспечению объектами образования быстроразвивающихся микрорайонов, по ликвидации переполняемости классов и групп в школах и детсадах, по улучшению состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

Особое внимание было уделено вопросам необходимости благоустройства образовательных организаций, своевременности проведения их текущего и капитального ремонта, внедрения в работу современных технологий.

Кроме того, подчеркнута необходимость недопущения нарушений бюджетного законодательства и положений законов в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в процессе модернизации образовательного звена.

Участники заседания обсудили также ряд других вопросов, в том числе проблему дефицита квалифицированных педагогических кадров.

По итогам заседания выработаны дополнительные организационные меры, направленные на укрепление законности и повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере образования, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.