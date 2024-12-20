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ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области

14:24 | 20.12.2024 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Управление ФСБ России по Пензенской области предупредило жителей региона об участившихся случаях мошеннических действий, целью которых является хищение денежных средств.

ФСБ сообщила об участившихся случаях мошеннических действий в отношении жителей Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что жителям Пензенской области поступают видеозвонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками регионального управления ФСБ. Для усиления психологического эффекта злоумышленники одевают форму, имеющую знаки различия органов безопасности. В процессе разговора мошенники сообщают, что в настоящее время с расчетных счетов гражданина осуществляется финансирование Вооруженных сил Украины, вследствие чего необходимо перевести деньги на «безопасные счета» либо передать их сотруднику ФСБ России», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что «имеются основания полагать, что злоумышленники осуществляют свою противоправную деятельность, связанную с получением денежных средств преступным путем, в интересах украинских националистических вооруженных формирований».

«Просим жителей региона не поддаваться на провокации злоумышленников и не вступать с ними в контакт», — добавляется в пресс-релизе.

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