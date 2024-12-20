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Вячеслав Гладков поблагодарил пензенцев за оказанный белгородцам теплый прием

18:47 | 20.12.2024 | Общество

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Пенза, 20 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил пензенцев за теплый прием, оказанный жителям региона. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Вячеслав Гладков поблагодарил пензенцев за оказанный белгородцам теплый прием

Фото: T.me/omelnichenko

«Перед началом заседания Государственного совета по вопросам поддержки семьи, которое сегодня проводит президент, встретил нашего земляка, губернатора Белгородской области Вячеслава Владимировича Гладкова. Он передает горячий привет всем жителям Пензенского региона и благодарит за теплый прием, оказанный белгородцам, спасавшимся от обстрелов укронацистов. Сейчас у нас остается 136 жителей Белгородской области, среди которых 38 детей», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в пятницу, 20 декабря.

«Мы всегда готовы протянуть друзьям руку помощи. Живущим в Пензенской области белгородцам у нас нравится, но они мечтают скорее вернуться домой — сразу после нашей победы», — добавил глава региона.

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