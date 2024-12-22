Денис Соболев поздравил энергетиков с профессиональным праздником Общество

Пенза, 22 декабря 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил работников энергетического комплекса с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«В любое время суток и в будни, и в выходные при любой погоде вы несете трудовую вахту. От вашего профессионализма и опыта зависят стабильная и бесперебойная работа государственных учреждений, предприятий, социальных объектов, работа общественного транспорта, тепло и уют в домах горожан, а также качество жизни каждого человека», — отметил спикер гордумы.

Он поблагодарил пензенских энергетиков за нелегкий труд.

«Убежден, что и впредь профессионализм и высокое чувство ответственности помогут вам достойно и на высоком уровне справляться со всеми производственными задачами. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, ярких позитивных событий, безаварийной работы и успехов во всех делах!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба гордумы.