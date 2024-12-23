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Правительство РФ направит дополнительное финансирование на ремонт дорог в Архангельской и Пензенской областях

09:10 | 23.12.2024 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Архангельская и Пензенская области дополнительно получат свыше 424 млн. рублей из федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог и объектов дорожной инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство РФ направит дополнительное финансирование на ремонт дорог в Архангельской и Пензенской областях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С помощью дополнительных средств в Архангельской области будет продолжен капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Карпогоры — Сосновка — Нюхча — граница с Республикой Коми» с подъездом к деревне Шардонемь. В Пензенской области будут завершены ремонтные работы на дорогах общей протяженностью 23 км», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства РФ в минувшее воскресенье, 22 декабря.

В нем добавляется, что субсидии будут направлены в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

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