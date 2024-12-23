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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 27 нетрезвых водителей

11:50 | 23.12.2024 | Общество

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Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. 27 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое проводилось в Пензенской области с 20 по 22 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 27 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Пензенской области проводились мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В ходе проведения мероприятий [...] задержаны 27 водителей», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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