В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» Общество

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области подвело итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса», которое прошло в минувшее воскресенье, 22 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения мероприятия сотрудниками Госавтоинспекции за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, в отношении водителей было составлено 48 административных материалов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.